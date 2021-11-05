Пристрасні поцілунки з дівчатами та весілля в катафалку. Згадаємо всі скандали Собчак у її 40-річчя

Ксенія Собчак святкує 40-річчя. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скріншот

Ксенія Собчак, яка показала свої найкращі вихідні із чоловіком, відома провокаційними висловлюваннями та численними скандалами. "Сьогодні" вирішили здагадати найяскравіші витівки знаменитої блондинки та топ-гучних скандалів.

Смертельне ДТП у Сочі

Зірка, ставши учасницею аварії, яка забрала життя молодої дівчини на трасі в Сочі цієї осені, опинилася у центрі великого скандалу.

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9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні Mercedes, і сама отримала травми при зіткненні. Її водій вже визнав провину в ДТП.

Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Незважаючи на те, що телеведуча була пасажиркою авто, публіка хейтить блондинку і намагається виставити її винною. Річ у тім, що Ксенія покинула місце аварії одразу після зіткнення та помчала до аеропорту. Громадськість обурювалася, що вона не викликала швидку, а деякі навіть пригадали, що раніше вона ділилася, як підганяє водіїв, якщо спізнюється.

Водночас зірка заявила, що це те, що трапилося, залежало тільки від водія – ніхто з пасажирів не просив поспішати. А її директор, після інциденту, викликав швидку, щоб допомогти людям, які перебували в другому авто.

Ксенія давала свідчення у справі про ДТП та спілкувалася з сім'ями постраждалих, сподіваючись хоч якось допомогти, проте претензії до неї досі залишаються.

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Пристрасний поцілунок с Канделакі

Ксенія Собчак і Тіна Канделакі колись були кращими подругами. У 2007 році зірки поцілувалися на церемонії вручення премії GQ "Людина року" . Цю витівку довго обговорювали в ЗМІ.

Однак в якийсь момент вони перестали спілкуватись і навіть не втрачали нагоди підколити один одного в соцмережах. Що стало причиною такого – залишається загадкою.

Проте зірки знову привернули увагу публіки впереше за 14 років. Восени цього року відомі телеведучі знову зустрілися на черговому світському заході в Москві. Вони мило поспілкувалися і навіть повторили свій легендарний поцілунок. Цим поділилась у Instagram Канделакі.

Знаменитий поцілунок через багато років, – підписала публікацію зірка.

Щоправда, невдовзі Ксенія вже опублікувала відео з килимової доріжки, зазначивши, що виглядає набагато стрункішою за Тіну. Тож шанувальники впевнені, що нова війна між знаменитостями не за горами.

З катафалка – до карети. Чим Собчак здивувала гостей весілля

У 2019 році блондинка вдруге вийшла заміж. Її обранцем став режисер та актор Констянтин Богомолов. Пара влаштувала з весілля цілу виставу. Особливу увагу Собчак та Богомолов акцентували на даті церемонії – п'ятниця 13.

Зірки розписалися у Грибоєдовському Палаці одруження. Примітно, що після розпису на молодят чекав весільний транспорт. І якщо зазвичай пари замовляють для урочистості лімузин, то Ксенія і Костянтин пішли далі і по-справжньому здивували публіку. На власному весіллі Собчак і Богомолов пересуваються на катафалку, прикрашеному червоними гвоздиками. На автомобілі також можна був червоний напис: "Поки смерть не розлучить нас".

Собчак і Богомолов замовили катафалк на весілля. Фото: Mash, xenia_sobchak

Якщо на церемонію вінчання були запрошені лише близькі, то на вечірньому банкеті зібралися усі епатажні зірки. Зокрема, Філіп Кіркоров, Дмитро Маліков, Віктор Дробиш.

Якби не критикували весілля Ксенії та Констянтина, але неординарне свято згадують досі. І найголовніше — почуття подружжя одне до одного не можна назвати фейковими, адже за ці два роки шлюбу вони неодноразово доводили, що між ними все по-справжньому.

Інтерв'ю зі скопинським маньяком

У березні на YouTube-каналі Собчак вийшло, мабуть, найрезонансніше з усіх її інтерв'ю. Ведуча вважала професійним успіхом бесіду з Віктором Моховим, злочинцем, який чотири роки тримав у своєму підвалі двох неповнолітніх дівчат. Але громадськість зробила висновок, що журналістка "досягла дна" і сприяла популяризації насильства.

Фото: Скриншот с YouTube

Ксенія відповідала хейтерам, що має право досліджувати межі добра і зла, та порівнювала інтерв'ю зі скопинським маніяком із шансом поговорити з Гітлером.

Якщо після перегляду у вас виникло в голові питання: "Як може бути, що таке чудовисько тепер на волі?", то наш фільм досяг своєї мети", – підсумувала Собчак.

Поцілунок з Івлєєвой

Це далеко не всі витівки скандальної блондинки. Нещодавно у Мережі з'явився випуск "Королівських кобр", знятий кілька тижнів тому. У шоу Ксенія пристрасно поцілувала Настю Івлєєву в губи, що схвалили далеко не всі глядачі.

Ймовірно, скандали ніколи не зникнуть із життя Собчак, але, здається, вона до цього готова і вміє постояти за себе.

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