Дружина принца Чарльза може стати наступною британською королевою – чому всі так думають

Камілла Паркер-Боулз може стати наступною британською королевою / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily
Та деякі королівські експерти припускають, що герцогиня Корнуольська може здобути титул королеви. Це пов'язано з тим, що останнім часом Камілла все частіше проводить офіційні заходи онлайн та офлайн як представник Її Величності.
Нещодавно дружина принца Чарльза відзначилася на вечірці свого книжкового клубу, а потім відвідала Глазго разом із чоловіком, а також Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. І все це на тлі чуток про погіршення здоров'я Єлизавети ІІ.
За словами королівського експерта Говарда Ходжсона, королева "абсолютно обожнює" Каміллу, хоча колись зовсім не схвалювала її кандидатуру на посаду дружини спадкоємця престолу.
Зараз, коли в королівській родині відбувається "поступова зміна варти", Єлизавета відходить від своїх обов'язків, герцогиня Корнуольська може повністю керувати процесом.
Та чи вирішить Камілла називати себе королевою? У розмові з Expres королівський фотограф і біограф Ян Ллойд сказав: "Проблема в тому, що назвати її (Каміллу. – Ред.) королевою відразу після того, як правління нинішньої королеви закінчилося, було б ніяково".
Камілла Паркер-Боулз вийшла заміж за принца Чарльза у 2005 році. На той час від дня смерті принцеси Діани минуло понад 8 років, а британці все ще називали Каміллу "коханкою" та "розлучницею". Детальніше про історію кохання Чарльза та Камілли читайте тут.
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