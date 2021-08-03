Син Софії Ротару зворушив кадром зі своєю з 20-річною донькою: Батькова гордість

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав фото з дочкою, Сонею / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

20-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка раніше ніжно поцілувалася зі своїм бойфрендом на весіллі, позувала для селфі зі своїм батьком. Фото було зроблено під час обіду в ресторані 1950 American Diner, який знаходиться в Каленцано – це італійська провінція Флоренція.

Кадром Руслан Євдокименко поділився у своєму Instagram-акаунті. Зіркові батько і дочка щасливо усміхалися на камеру, а шанувальники відзначили, як Соня Євдокименко схожа на свого батька.

"Чарівна, витончена і ніжна у Вас зі Світланою дочка! Нехай вона завжди буде улюблена і щаслива!"

"Господи як схожі, папуліна дочуля"

"Шикарна Сонечка! Батькова гордість"

"Красиві і щасливі! І дуже схожі"

В Італії Соня Євдокименко знаходиться вже не перший тиждень. Саме туди дівчина вирушила святкувати першу річницю стосунків зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим, який раніше увійшов до рейтингу Forbes.

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Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Дивіться сюжет про Соню та її обранця:

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