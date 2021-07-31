Внучка Ротару ніжно поцілувалася зі своїм бойфрендом зі списку Forbes на весіллі

Саме там закохані відзначили їхню першу річницю стосунків. Тепер же пара разом відвідала весілля друзів, яке пройшло на півдні Італії, в селі Позітано. Місце розташоване на скелястих схилах, з яких відкривається розкішний вид на море.
В Instagram Соня Євдокименко опублікувала кілька фото, зроблених на тлі мальовничих локацій.
Неземний вечір, присвячений коханню, – написала Соня Євдокименко, позначивши своїх друзів, які зіграли весілля.
У Сторіс Соня показала святковий стіл.
Що відомо про роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова?
Про стосунки пари заговорили взимку минулого року. До цього Соня Євдокименко зустрічалася з французом Марко Дюменілем. Причину розставання з ним дівчина не розкрила.
Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом з України. Зараз він – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).
Денис і Соня познайомилися в Нью-Йорку. Саме там дівчина навчається і будує модельну кар'єру.
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Нещодавно український пластичний хірург розкрив, які операції робила Софія Ротару.