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Внучка Ротару ніжно поцілувалася зі своїм бойфрендом зі списку Forbes на весіллі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 липня, 12:59
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20-річна Соня Євдокименко і її молодий чоловік, 32-річний підприємець Денис Жаданов продовжують відпочинок в сонячній Італії
Соня Євдокименко і Денис Жаданов
Соня Євдокименко і Денис Жаданов / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Саме там закохані відзначили їхню першу річницю стосунків. Тепер же пара разом відвідала весілля друзів, яке пройшло на півдні Італії, в селі Позітано. Місце розташоване на скелястих схилах, з яких відкривається розкішний вид на море.

В Instagram Соня Євдокименко опублікувала кілька фото, зроблених на тлі мальовничих локацій.

Неземний вечір, присвячений коханню, – написала Соня Євдокименко, позначивши своїх друзів, які зіграли весілля.

У Сторіс Соня показала святковий стіл.

Скріншот Instagram

Що відомо про роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова?

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим
Соня Євдокименко з Денисом Жадановим / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Про стосунки пари заговорили взимку минулого року. До цього Соня Євдокименко зустрічалася з французом Марко Дюменілем. Причину розставання з ним дівчина не розкрила.

Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом з України. Зараз він – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).

Денис і Соня познайомилися в Нью-Йорку. Саме там дівчина навчається і будує модельну кар'єру.

Дивіться в ролику, як зіркові батьки відпускають своїх дітей у доросле життя:

Нещодавно український пластичний хірург розкрив, які операції робила Софія Ротару.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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