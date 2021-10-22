Таїсія Повалій заявила про погрози і цькування: Я в своїй країні, а мені некомфортно

Таїсія Повалій зізналася, що відчуває себе некомфортно в Україні / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Таїсія Повалій, яка нещодавно засвітилася на святі у Баскова, незважаючи на окупацію Криму і війну на Донбасі, продовжила гастролювати по Росії. Це факт обурював і досі обурює багатьох українців. Артистка поскаржилася на цькування.

Коли ми виїжджали працювати – а ми змушені були працювати – почалися проблеми з виїздом: люди поглядали на кордоні, їх же все налаштували, що я ворог. Якось було некомфортно... Скрізь некомфортно: і в аеропорту, і в літаку. Ось я в своїй країні, а мені некомфортно, – зізнається співачка в програмі "Позаочі".

Таїсія Повалій / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Реклама

Вдома виконавиці доводиться ізолюватися:

Ми закриваємося: до нас ніхто не заходить, ми нікуди не виїжджаємо. Сусіди у нас дуже хороші, але не всі. Хтось з Майдану привозив до нас під будинок всякі погані речі, хтось погрожував... Якщо мені кажуть: "Ми все зробимо, щоб ти поїхала". То я навпаки кажу: "А я не поїду!" Але було важко. Я постійно плакала. Було почуття образи, – розповідає Таїсія.

За словами артистки, іноді вони з чоловіком Ігорем Ліхутою їхали до Іспанії:

Я сідала на терасі ввечері, де нікого немає. Брала келих шампанского та говорила: "Так, я нічого не хочу знати! Давайте, брешіть, поливайте мене брудом! А я – Таїсія Повалій – сиджу в шикарному кріслі, на шикарній терасі і дивлюся на красу природи. Переді мною – величезне море, небо, зірки, місяць ", – згадує Повалій.

Таїсія Повалій / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Реклама

Але дуже скоро такий спосіб розради перестав допомагати Таїсії:

Шампанське мозок відключає, але емоції вирують. І я вранці прокидалася – і мені ще гірше. І я перейшла на медитації. Нарешті стала себе слухати, з собою розмовляти – я ніколи до цього себе не чула... Я зрозуміла, що найголовніше в житті – це я, – ділиться артистка.

Читайте також: