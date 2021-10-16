Як Пугачова, Корольова, Повалій гуляли на ювілеї Баскова (відео)

Вчора відомому російському співаку виповнилося 45 років. На честь дня народження Микола Басков влаштував вечірку, на яку покликав зіркових друзів

Микола Басков гучно відзначив день народження / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Микола Басков з розмахом відсвяткував своє 45-річчя. З півночі артиста в Instagram вітали численні друзі і колеги.

А ближче до вечора зірки зібралися в одному з ресторанів Москви. На святі були присутні Алла Пугачова і Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Наташа Корольова з Тарзаном, Таїсія Повалій, Валерій Меладзе, Філіп Кіркоров, Поліна Гагаріна і багато інших.

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Микола Басков не тільки приймав вітання, а й вирішив влаштувати концерт для друзів, виконавши свої популярні пісні.

Ось, наприклад, Наташа Корольова і Тарзан танцюють під один з треків іменинника.

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Разом з Таїсією Повалій виконали свою дуетну пісню.

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Без "Шарманки" не обійшлося.

У свій день народження Микола Басков не забув про маму. Він поділився архівними фото з сімейного альбому і присвятив мамі пісню.

Зіркові друзі теж із задоволенням виконували свої хіти на вечірці Баскова.

Не тільки молодь запалює під Валерія Меладзе . Алла Пугачова з Крістіною Орбакайте не проти потанцювати під треки співака.

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