Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Львів - Динамо: онлайн ❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова Рішення РНБО Рішення РНБО

Королева з тростиною

Джолі з колишнім

Miss Ukraine Universe

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як Пугачова, Корольова, Повалій гуляли на ювілеї Баскова (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 17:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора відомому російському співаку виповнилося 45 років. На честь дня народження Микола Басков влаштував вечірку, на яку покликав зіркових друзів
Микола Басков гучно відзначив день народження
Микола Басков гучно відзначив день народження / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Микола Басков з розмахом відсвяткував своє 45-річчя. З півночі артиста в Instagram вітали численні друзі і колеги.

А ближче до вечора зірки зібралися в одному з ресторанів Москви. На святі були присутні Алла Пугачова і Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Наташа Корольова з Тарзаном, Таїсія Повалій, Валерій Меладзе, Філіп Кіркоров, Поліна Гагаріна і багато інших.

Реклама

Микола Басков не тільки приймав вітання, а й вирішив влаштувати концерт для друзів, виконавши свої популярні пісні.

Ось, наприклад, Наташа Корольова і Тарзан танцюють під один з треків іменинника.

Реклама

Разом з Таїсією Повалій виконали свою дуетну пісню.

Реклама

Без "Шарманки" не обійшлося.

У свій день народження Микола Басков не забув про маму. Він поділився архівними фото з сімейного альбому і присвятив мамі пісню.

Зіркові друзі теж із задоволенням виконували свої хіти на вечірці Баскова.

Не тільки молодь запалює під Валерія Меладзе . Алла Пугачова з Крістіною Орбакайте не проти потанцювати під треки співака.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Заводимо будильник
Miss Ukraine Universe. 15 жовтня
Що необхідно знати про конкурс крати
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти