"Там просто зомбі-апокаліпсис": Камалія не змогла достукатися до Лорак, Кіркорова та своєї тітки з Росії

Камалія розповіла, як ставиться до росіян / Фото: Скриншот из видео

Коли Росія почала обстрілювати Україну, Камалія була вдома. Своїх дітей вона ще раніше відправила до Лондона, порадившись із чоловіком.

Перші дні артистка, яка пізніше побажала путіну горіти у вогні, разом із близькими сиділа у підвалі і не знала, що робити.

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Я побачила над своїм будинком, як пролітали винищувачі. Вони прямо, як показували по телевізору, такою галочкою летіли. Вони пролітали над моїм дахом буквально. То був жах, – поділилася Камалія в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Камалія розповіла про перші дні війни / Скриншот з відео

Першого березня Камалія виїхала з України та вирушила до Будапешту. Та мама співачки відмовилася покинути свою країну, де прожила все життя.

Проте співачці вдалося вмовити маму перебратися до Західної України.

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Вона сказала, що я прожила 65 років в Україні, і я нікуди їхати не збираюся. Ми зовсім її нещодавно перемістили в Західну Україну, вона зараз в Ужгороді. Але я хотіла, щоб вона поїхала до наших друзів. Але вона ще тягне, тягне. Каже – скоро закінчиться, чого я поїду, – поділилася зірка.

В інтерв'ю Камалія також розповіла, які у неї стосунки зі знайомими з Росії. У виконавиці є тітка, яка проживає у Москві. Камалія зателефонувала родичці, щоб донести правду, але у відповідь чула лише історії про "бандерівців" та "нацистів".

Я їй зателефонувала в перший день війни. Вона сказала: "Ми вас рятуємо від вашої нацистської хунти". Яка нацистська хунта? "Ну вас же притисняють, російськомовних убивають", – розповіла Камалія. – Я кажу "Немає у нас нацистів. Я можу розмовляти російською, хтось може зі мною спілкуватися українською, ми одне одного розуміємо". А вона як зомбі.

Кіркоров та Лорак повністю ігнорують війну в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Артистка також додала, що намагалася достукатися до колег по сцені, які мовчать про війну в Україні – Ані Лорак, Філіпа Кіркорова. Але ніхто з них не відреагував. Ба більше, Лорак, яка родом з України, видалила свій профіль у Instagram.

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Я не бачу, щоб Ані Лорак висловлювалася. Я бачу, що там стіна така... Я говорила, я запитувала, я якось намагалася донести до них цю інформацію. Але ні. Там просто зомбі-апокаліпсис. Таке враження, що всі вони зомбовані, – підсумувала Камалія.

Раніше ми писали, що Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів хочуть позбавити українських нагород. А ще у Чернівцях, де Ані Лорак провела своє дитинство, прибрали іменну зірку виконавиці з Алеї зірок на Театральній площі.

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