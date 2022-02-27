Камалія в істериці побажала Путіну "горіти у вогні": відео

Зірки вже четвертий день закликають агресора припинити війну в Україні

Камалія закликала росіян припинити війну. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Усі наші знаменитості у Мережі діляться своїми переживаннями та підтримують український народ. Раніше Каменських закликала матерів з Білорусі та РФ не відпускати синів на війну, тепер же емоційно висловилась щодо цього складного часу співачка Камалія.

В Instagram артистка поділилась відео, де вона, плачучи, розповіла, що сьогодні над її будинком у Бучі Київської області пролетіла ракета.

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Також Камалія заявила, що путінські загарбники "сволочі, а Путін с*ка, проклятий, і нехай він горить у вогні".

Це кінець світу! Зупиніть війну! Росіяни, не мовчіть! Вставайте на захист свободи та миру! Це ж треба бути такими демонами, що навіть не пустити господарів та конюхів нагодувати та напоїти своїх коней?! Стайня це стратегічний об'єкт! Навіщо ви її оточили своїми російськими танками? Навіщо ви бомбите та вбиваєте мирне населення? Навіщо відбираєте у нас землі?, – емоційно висловилась співачка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова звернулася до всіх "думаючих" росіян. Також Дорофєєва попросила фанатів з РФ вплинути на ситуацію.