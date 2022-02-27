Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Камалія в істериці побажала Путіну "горіти у вогні": відео

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 20:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірки вже четвертий день закликають агресора припинити війну в Україні
Камалія закликала росіян припинити війну.
Камалія закликала росіян припинити війну. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Усі наші знаменитості у Мережі діляться своїми переживаннями та підтримують український народ. Раніше Каменських закликала матерів з Білорусі та РФ не відпускати синів на війну, тепер же емоційно висловилась щодо цього складного часу співачка Камалія.

В Instagram артистка поділилась відео, де вона, плачучи, розповіла, що сьогодні над її будинком у Бучі Київської області пролетіла ракета.

Реклама

Також Камалія заявила, що путінські загарбники "сволочі, а Путін с*ка, проклятий, і нехай він горить у вогні".

Це кінець світу! Зупиніть війну! Росіяни, не мовчіть! Вставайте на захист свободи та миру! Це ж треба бути такими демонами, що навіть не пустити господарів та конюхів нагодувати та напоїти своїх коней?! Стайня це стратегічний об'єкт! Навіщо ви її оточили своїми російськими танками? Навіщо ви бомбите та вбиваєте мирне населення? Навіщо відбираєте у нас землі?, – емоційно висловилась співачка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова звернулася до всіх "думаючих" росіян. Також Дорофєєва попросила фанатів з РФ вплинути на ситуацію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти