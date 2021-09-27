Ти – діва, режисерка свого життя: Кіркоров ніжно привітав Лорак з 43-річчям (фото)

Філіп Кіркоров привітав Ані Лорак з днем народження / Фото: instagram.com/fkirkorov

У день свого 43-річчя, 27 вересня, співачка Ані Лорак, яка на днях вперше за 14 років випустила трек українською, отримує масу привітань від шанувальників і колег. Одним з перших її привітав Філіп Кіркоров.

У своєму Instagram-акаунті артист опублікував слайдшоу зі спільних фото з Ані Лорак різних років. Ролик артист супроводив піснею ""Гимн уходящим мечтам", яку вони з Ані виконували разом.

Ти – Діва! Ти режисерка свого життя. Ти сама намалювала своє життя! І вийшла чудова картина. Сама керуй своєю долею, і вір в успіх, який йде прямо в твої обійми! Будь вільною як птах, світи як сонце на небосхилі, розквітай як весняний бутон! Ні з ким в світі у мене немає такого єднання душ, такого взаєморозуміння і такої великої любові, як з тобою, – написав Кіркоров.

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Співак також додав, що Ані завжди може розраховувати на нього, що б не трапилося.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак на архівних фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Нагадаємо, що Філіп Кіркоров та Ані Лорак познайомилися понад 20 років тому на зйомках мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", який вийшов у 2001 році.

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