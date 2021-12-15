"У нього 22-річна модель": Кім Кардаш'ян хоче розірвати усі зв'язки з Каньє Вестом

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Кім Кардаш'ян всіляко намагається створити дистанцію між собою та своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом, який публічно заявив, що їхні стосунки призначені Богом.

Американські ЗМІ повідомляють, що зараз Кім подала документи на розлучення, а також прийняла рішення повернути дівоче прізвище та прибрати з імені частину "Вест".

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Таким чином Кардаш'ян показала, що не хоче мати жодних зв'язків із колишнім чоловіком. Більше того, як каже оточення селебріті, вона вважає поведінку Каньє вкрай дивною, адже репер має інші стосунки.

Вона думає, що це дивно, що Каньє весь час каже, що хоче її повернути, але весь цей час має 22-річну модель у його будинку в Малібу, – кажуть інсайдери виданню Page Six.

До того ж, Кім вже знайшла заміну колишньому чоловікові та почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном , який на 13 років її молодший.

З ким живе Каньє Вест?

Про відносини Каньє Веста та 22-річної моделі Вінетрії стало відомо ще у листопаді. Пару неодноразово бачили разом – на баскетбольному матчі у Міннеаполісі та в Маямі, коли репер записував інтерв'ю Drink Champs.

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Проте сам артист запевняє, що для нього важлива лише Кім і він готовий на все, щоб відновити стосунки з нею.

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