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ЗМІ: Каньє Вест зустрічається із 22-річною моделлю. Що про неї відомо

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 12:35
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Колишньому чоловікові Кім Кардаш'ян приписують новий роман. За інформацією інсайдерів, у Каньє стосунки із дівчиною, яка вдвічі молодша за нього
Що відомо про нову дівчину Каньє Веста
Що відомо про нову дівчину Каньє Веста / Фото: instagram.com/vinetrria

На вихідних Каньє Вест з'явився на баскетбольному матчі в Міннеаполісі, де також було помічено 22-річну модель Вінетрію. Вони сиділи поруч на трибуні і були сфотографовані папараці.

Інсайдер також повідомив виданню Page Six, що 44-річний Каньє та Вінетрія зустрічаються вже "певний час". Вінетрія також була в Майамі з Вестом, коли репер записував інтерв'ю "Drink Champs", і була помічена на його недільній службі минулими вихідними.

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Хто така Вінетрія?

Вінетрія (Vinetria) – американська модель, яка працює з агентством Public Image Management. Їй 22 роки. У Instagram дівчина має близько 400 тисяч підписників.

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Про її попередні романи відомо мало. А ось Каньє Весту приписували романтичні стосунки з Іриною Шейк, після того, як стало відомо про розлучення репера з Кім Кардаш'ян.

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Ймовірна нова дівчина Каньє Веста – Вінетрія / Фото: instagram.com/vinetrria

Раніше в Мережі з'явилися чутки про романі Кім Кардаш'ян із 27-річним американським актором Пітом Девідсоном. Знаменитості разом провели вікенд у парку атракціонів.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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