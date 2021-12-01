Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кардашя'н зустрічається з коміком, який молодший за неї на 13 років – нові докази (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 17:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Селебріті з її молодим бойфрендом намагаються проводити більше часу разом і тепер. 41-річна Кардаш'ян та 28-річний Девідсон вирішили не приховувати свої почуття від шанувальників
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом

Про роман Кардаш'ян та Девідсона стало відомо у жовтні. Останнім часом кілька почала все частіше з'являтися на очах у публіки .

Так, під час сніданку в одному з готелів Лос-Анджелеса Кім і Піта застав за сніданком їхній нідерландський шанувальник . Чоловік підійшов до пари та попросив сфотографуватися з ними для своєї сторінки в Instagram. Кардаш'ян та Девідсон фанату не відмовили і з радістю зробили пару селфі.

Реклама

Кім помітили на побаченні з Пітом Девідсоном
Кім помітили на побаченні з Пітом Девідсоном / Фото: instagram.com/paulbarewijk

Фотографією чоловік на ім'я Пол поділився у своєму мікроблозі і у ту ж мить став отримувати запрошення від преси, з проханням прокоментувати зустріч із зірковою парою.

Піт і Кім булі на побаченні у готелі Beverly Hills
Піт і Кім булі на побаченні у готелі Beverly Hills / Фото: instagram.com/paulbarewijk

Реклама

Спочатку я побачив Піта Девідсона і подумав: "З ким він розмовляє?", тому що я знайомий з останньою інформацією про його побачення. І так, це була Кім Кардаш'ян! Вони сиділи поряд і пішли разом. На мою думку, це було схоже на побачення, – розповів Пол.

Нагадаємо, що раніше Кім та Піта застали папараці під час ранкової прогулянки біля будинку Кардаш'ян. Тоді багато ЗМІ вирішили, що побачення пари – спосіб відвернути увагу від скандалів навколо інших членів родини Кардаш'ян-Дженнер.

Однак, зараз з'являється все більше припущення про те, що все ж таки відносини між парою не просто піар-хід. Найбільше таким результатом подій засмучений колишній чоловік Кардаш'ян Каньє Вест , який зовсім недавно заявив про те, що їхній шлюб із Кім передбачений Богом і вони незабаром помиряться.

Більше новин про зірок:

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти