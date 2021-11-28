Учасник Танців з зірками у 13 ефірі подарував своїй партнерці каблучку

Артур Логай подарував обручку своїй партнерці у суперфіналі "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Цієї неділі проходить фінал проєкту "Танці з зірками", в якому змагаються три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Саме їм вдалося дійти до 13 прямого ефіру, залишивши всіх своїх конкурентів позаду.

А вчора ми побачили новий випуск шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна", у якому розсекретили VIP-гостю другого сезону – Пальчику.

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Цього вечора пари-учасники показали по три танці. Після другого номера Артур Логай здивував публіку несподіваним сюрпризом. На балконі, перед тим, як пара дізналася свої оцінки, актор подарував Анні Кареліній коробочку, в якій була каблучка у вигляді зірки.

Хочу, щоб частка родини Логай була завжди з тобою, а ця зірка – тобі, як нагадування, що ти – справжня зірка, і не тільки в танцях, – звернувся до Анни її партнер.

Виявилось, що каблучку Анні передав син Артура. Актор одружений з Євгенією Павленкою, у них є спільна дитина – син Лев.

Артур Логай із сім'єю / Фото: instagram.com/logai.arthur

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Дивіться виступ Артура Логая та Анни Кареліної у суперфіналі "Танців і зірками":

Раніше Артур Логай розповів, що має позашлюбного сина – Германа. З мамою хлопчика – Оксаною – Артур познайомився у 2014 році під час зйомок у популярному телешоу. Пара вирішила жити разом, але одружуватися не планувала. Незабаром у них народилася дитина.

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