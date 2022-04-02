Вілл Сміт відмовився від членства в Кіноакадемії після бійки на Оскарі

Вілл Сміт залишає Кіноакадемію / Фото: Getty Images

Скандальна церемонія вручення "Оскар" виявилася дуже руйнівною для кар'єри Вілла Сміта. Після бійки з Крісом Роком актори мали намір позбавити першої статуетки.

Проте Сміт ухвалив рішення самостійно залишити лави Кіноакадемії, повідомляє CNN .

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"Я відмовляюся від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук та прийму будь-які подальші наслідки, які Рада вважає за доцільне. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості робити все можливе, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом", – заявив голлівудський актор.

Крім того, Сміт знову вибачився перед Крісом Роком, а також усіма присутніми на церемонії за зіпсований вечір.

"Список тих, кого я образив, довгий і включає Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів та близьких, всіх присутніх та глядачів з усього світу вдома. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів та переможців можливості відсвяткувати та прославитися за їхню видатну роботу. Я вбитий горем", – зізнався актор.

Що трапилося на "Оскарі"?

Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив коміка по обличчю. Пізніше після виходу Віллу Сміту довелося вибачатися.

Пізніше порушила мовчання Джада Пінкетт-Сміт та прокоментувала інцидент із чоловіком.

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