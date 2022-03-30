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Джада Пінкетт-Сміт після бійки чоловіка на "Оскарі" порушила мовчання

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 18:38
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Інцидент, який стався на "Оскарі", набирає обертів та обростає подробицями
Актриса переживає зараз непростий час
Актриса переживає зараз непростий час / Фото: Getty Images, instagram.com/jadapinkettsmith/

Голлівуд цими днями активно обговорює подію, що сталася на "Оскарі" в ніч проти понеділка. Нагадаємо, Уілл Сміт дав коміку Крісу Року ляпас за невдалий жарт про зачіску його дружини. Реакція на дію Сміта хоч і розділила суспільство, але більшість людей проти такого насильства.

Вілл Сміт публічно вибачився , Але, незважаючи на це, оргкомітет "Оскара" зараз займається розслідуванням інциденту і вже незабаром буде винесено вердикт, чи відберуть у актора його першу статуетку "Оскар" .

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Поки рішення з цього приводу немає, дружина актора Джада Пінкетт-Сміт, честь якої він захищав, залишила небагатослівне послання в інстаграм.

Настав час лікування. Я тут для цього,

- написала Джада в соцмережах.

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У Мережі трактують ці слова Джади як вибачення та роботу над собою. Очевидно, жінці також неприємна подібна увага до її родини, адже зараз вони повинні радіти нагороді Кіноакадемії.

Нагадаємо, під час "Оскара" Кріс Рок видав жарт, заснований на хворобі Джади – вона страждає від випадання волосся. Актор жартома припустив, що Джада гратиме головну роль у продовженні фільму "Солдат Джейн", після чого Вілл і заступився за честь дружини, давши ляпас Крісу Року. В останнього, до речі, суттєво виросли гонорари за виступи після скандалу.

Актор розкаявся у своєму вчинку
Актор розкаявся у своєму вчинку / Фото: Getty Images

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Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

До речі, нещодавно стало відомо, що через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проекти з конкурсної програми.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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