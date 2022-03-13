Українці Мілі Куніс доводилося брехати, що вона – росіянка: "А де Україна?"

Міла Куніс брехала американцям, що вона росіянка / Фото: Getty Images

Голлівудська актриса мила Куніс, яка зараз активно допомагає українцям і разом із чоловіком Ештоном Катчером зібрала вже більше 20 млн доларів на підтримку України , Якийсь час говорила всім, що вона з Росії.

Про це Куніс розповіла у інтерв'ю з Марією Шрайвер.

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Як виявилось, причиною таких заяв Міли було те, що багато американців просто не знають, де знаходиться Україна.

Коли я приїхала до США та говорила людям, що я з України, першим питанням було: "А де Україна?" Мені доводилося розповідати про Україну і показувати її на карті, це було виснажливо. Але коли я говорила, що я з Росії, усі говорили: "Я знаю цю країну", – поділилася актриса.

За словами Куніс, зараз вона чітко усвідомлює, що вона є українкою і навіть пояснила своїм дітям, що вони на половину українці.

Я відчуваю, що частину мого серця щойно вирвали, – сказала Міла про свої почуття після новин про війну в Україні.

Нагадаємо, що голлівудська актриса Міла Куніс народилася у Чернівцях. Коли їй виповнилося 8 років, її сім'я емігрувала до США.

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Багато західних зірок підтримують Україну в цей складний час. Раніше Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн. доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Днями Девід та Вікторія Бекхем відкрили збирання коштів для допомоги українським дітям.

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