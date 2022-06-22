Вже не ворог! Максима Галкіна виключили з чорного списку Мінкультури

Максим Галкін більше не є загрозою територіальної цілісності України

Напередодні Максим Галкін відсвяткував в Ізраїлі свій день народження. До цієї країни 46-річний гуморист переїхав з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми невдовзі після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Галкін не мовчить про війну і публічно висміює рашистських пропагандистів.

Максим Галкін не підтримує російську агресію проти України

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Втім, у листопаді минулого року Мінкультури внесло Галкіна до чорного списку. Тоді СБУ дала зрозуміти: чоловік Примадонни становить загрозу територіальній цілісності України.

Влітку 2014 року, невдовзі після анексії Росією Криму, Максим Галкін приїжджав до Ялти на музичний конкурс. Алла Пугачова не склала йому компанії, тому вона ніколи до чорного списку не потрапляла.

Максим Галкін у Ялті після анексії Криму. 2014 рік

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Через від'їзд до Ізраїлю в Росії зіркову парочку записали до зрадників. Проте, Галкін не відмовчується. Періодично він записує відео, на яких засуджує російську агресію проти України.

Позиція гумориста, певне, не залишилася непоміченою. Згідно з оновленими даними Мінкультури, Максим Галкін більше не є загрозою для нашої країни. У списку на цей час числяться 209 рашистів, які так чи інакше пов'язані з культурою.

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На даний момент 209 рашистів у чорному списку Мінкультури. Скрин: https://mkip.gov.ua/

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін уперше показав своїх дітей після від'їзду з Росії.