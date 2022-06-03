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Максим Галкін вперше показав своїх дітей після від'їзду з Росії (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 08:25
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Вже понад три місяці гуморист з Аллою Пугачовою, сином й донькою перебувають в Ізраїлі. Очевидно, що сім'я найближчим часом не планує повертатись на батьківщину
Максим Галкін показав відео з сімейного відпочинку
Максим Галкін показав відео з сімейного відпочинку

Чим довше Максим Галкін та Алла Пугачова перебувають за кордоном, тим гостріше їх цькують на Росії путінські маріонетки. Але незважаючи на хейт, гуморист продовжує засуджувати Кремль за війну в Україні та фінансово допомагати українським біженцям. Також Примадонна може порушити мовчання та публічно висловитись про сьогоднішні події.

Відомо, що зіркове подружжя облаштувалось у ізраїльському місті Кесарія. Їхні діти – Ліза та Гаррі весь цей час навчались онлайн з репетиторами. Нині у спадкоємців артистів канікули, які проводять вони у тому ж таки Ізраїлі разом з батьками.

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У Instagram Максим Галкін показав відео, яке зняв під час сімейного відпочинку на морі. Зазначимо, раніше гуморист часто тішив фанатів спільними кадрами з дружиною та дітьми, але після початку повномасштабної війни він відмовився від такого контенту.

У кадрі засвітились Ліза та Гаррі – вони бавляться у воді та радіють літу. До речі, за кадром чути голос Алли Пугачової.

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Галкін лаконічно, але змістовно підписав ролик: "На морі із сім'єю – безцінно".

Раніше у Мережі почали припускати, що зіркове подружжя більше не повернуться на Росію. Ходили чутки, що вони продають свій розкішний замок, а також зайнялись офорлменням громадянства Ізраїлю.

Сама ж Примадонна заявила, що ближче до закінчення літнього сезону вона планує приїхати на батьківщину. Але, чи справді це так – невідомо.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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