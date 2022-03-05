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Пішла на відчайдушний крок: Алла Пугачова разом із сім'єю відлетіла з Росії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 13:28
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Деякі російські знаменитості почали тікати з країни-агресора. З'явилися новини, що навіть Алла Пугачова наважилася полетіти подалі від Москви
Алла Пугачова та Максим Галкін покинули Росію
Алла Пугачова та Максим Галкін покинули Росію / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Українська армія продовжує давати серйозну відсіч російським загарбникам, а санкції швидко руйнують економіку супротивника. Схоже, що це дуже лякає російських зірок, і вони намагаються якнайшвидше покинути РФ.

Наприклад, Земфіра та Рената Литвинова вже благополучно втекли з корабля-потопальника до Франції. Також подейкують, що Росію покинула Алла Пугачова.

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За інформацією російських ЗМІ, примадонну разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Гаррі та Лізою помітили в аеропорту "Внуково" ще 28 лютого.

Варто зазначити, що для Алли Борисівни такий вчинок можна назвати дуже відчайдушним кроком, адже всім шанувальникам відомо, що співачка має панічний страх перед польотами і ніколи не користується послугами авіатранспорту. Пугачова завжди подорожує потягом.

Що ж, стрімкий відліт примадонни стає ще одним доказом того, що справи в Росії дуже сумні.

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До того ж, як повідомляли раніше, на чоловіка Алли Борисівни Максима Галкіна обрушилася хвиля хейту путінських прихильників за те, що артист підтримав Україну.

Нагадаємо, що не лише Галкін висловився проти війни в Україні. Серед російських зірок знайшлося досить людей, здатних думати.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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