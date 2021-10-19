У нижній білизні і з фатою: Надя Дорофєєва показала уривок нового кліпу

Надя Дорофеева в новому кліпі буде в нижній білизні
В уривку нового музичного відео Надя Дорофєєва, яка раніше розповіла, що їй видалили пухлину, постала в досить сміливому, але в той же час ніжному образі: з довгою фатою, білому корсеті і в нижній білизні.
Тизер однозначно зацікавив аудиторію. В ньому співачку зі зв'язаними руками ведуть зарослим полем слідом за конем – вершника не показали, але швидше за все ним виявиться партнер Наді по дуету – репер Скріптоніт.
Судячи з коментарів, слухачі з нетерпінням чекають нову музичну прем'єру, але на зовнішній вигляд Наді Дорофєєвої аудиторія відреагувала по-різному. Деякі користувачі позаздрили вершнику і позитивно оцінили образ співачки:
- "Ех, пощастило комусь таку заручницю захопити!"
- "Яка сексуальна наречена".
Але знайшлися і ті, кому такий відвертий одяг Дорофеєвої не прийшовся до смаку :
- "Як вони задовбали з цими труселями".
- "А без рольових ігор ніяк?"
Уривок нагадує типовий для казахських весільних обрядів сюжет, коли молодий хлопець краде дівчину, яка йому сподобалась, щоб пізніше одружитися з нею. Можливо, саме такі події будуть в новому кліпі. Це шанувальники виконавців зможуть дізнатися в день прем'єри – вже 20 жовтня.
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