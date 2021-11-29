В новорічну ніч у шоу Маска з'явиться наймиліший персонаж – Олень

У новорічну ніч на шоу "Маска" представлять нового персонажа / Фото: телеканал "Україна"

Найпопулярніші зірки сховаються в образах яскравих зимових персонажів, а відгадуватимуть їх постійні детективи шоу "Маска" та гості новорічного випуску – відомі українські співаки, актори, ведучі та блогери.

Одним із героїв шоу стане запальний красень Олень. Хто ховається під святковою маскою?

Реклама

Поява на масштабній сцені шоу "Новорічна Маска" Оленя розвеселила всіх гостей. Учасник замість звичних підказок запропонував зіркам із зали пограти з детективами у відому гру "Крокодил". Які таємниці так вдало завуалював герой?

Мене у цьому шоу називають справжнім витвором мистецтва, й неспроста. Лише погляньте, який я веселий та яскравий. Жовте волоссячко, довжелезні, чаруючі вії, а ще у мене є дивовижна здатність – освітлювати глядачам шлях у Новий 2022 рік. Тільки не кажіть, що вже впізнали мене, – поділився зимовий герой шоу телеканалу "Україна" Олень.

Від Оленя справді неможливо відірвати погляд – миле обличчя, новорічне вбрання, золоте взуття та величезні роги, зроблені за технологією пап'є-маше, зверху яких вставлено 18 LED-свічок. А ще костюм героя прикрашають 200 дзвіночків і на тілі видніють сніжинки, що ще не встигли розтанути.

Олень стане спеціальним гостем шоу "Новорічна Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Реклама

У грандіозному шоу Олень виконає хіт "Мне не жаль" співачки Ірини Білик. До його виступу приєднаються чотири Діда Мороза, які допоможуть учаснику зробити номер по-справжньому незабутнім.

Я не знаю – це Олень чи Олениха. Можу сказати лише одне – це так круто! – коментує зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник.

А хто сховався під святковим образом – глядачі впізнають у новорічну ніч в ефірі телеканалу "Україна".

Шоу "Новорічна МАСКА" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Реклама

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна МАСКА" 31 грудня, о 20:00, на телеканалі "Україна"!

Ще новини на тему: