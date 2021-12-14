У Мережі не впізнали Ольгу Бузову на фото: "Нове обличчя нафотошопила"

Ольгу Бузову розкритикували за велику кількість фотошопу на знімках / Фото: instagram.com/buzova86

Іноді Ольга Бузова надто захоплюється редагуванням фото та підписники не одразу можуть її дізнатися. Нещодавно у Мережі телеведучу переплутали з Поліною Гагаріною , а цього разу в коментарях в черговий раз написали, що на новому знімку Ольга Бузова сама на себе не схожа.

Телеведуча поділилася в Instagram спільним фото зі своїм продюсером.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

Підписники, розглядаючи нове фото Бузової, зазначили, що телеведуча знову перестаралася із ретушшю фото.

"Навіщо стільки фотошопу, Олю, тебе не впізнати"

"Перебір із фотошопом"

"Знову нове обличчя нафотошопила. Через раз дізнаюся хто це. Та й ноги неприродно витягнуті"

"Обличчя взагалі ніби чуже"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, в одному з інтерв'ю Ольга Бузова зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.