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У Мережі не впізнали Ольгу Бузову на фото: "Нове обличчя нафотошопила"

Еліна Пелешенко
14 грудня, 07:52
Популярна телеведуча Ольга Бузова регулярно ділиться новими знімками в Instagram. Але часто її критикують за велику кількість ретуші на фото

Ольгу Бузову розкритикували за велику кількість фотошопу на знімках / Фото: instagram.com/buzova86

Іноді Ольга Бузова надто захоплюється редагуванням фото та підписники не одразу можуть її дізнатися. Нещодавно у Мережі телеведучу переплутали з Поліною Гагаріною , а цього разу в коментарях в черговий раз написали, що на новому знімку Ольга Бузова сама на себе не схожа.

Телеведуча поділилася в Instagram спільним фото зі своїм продюсером.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

Підписники, розглядаючи нове фото Бузової, зазначили, що телеведуча знову перестаралася із ретушшю фото.

  • "Навіщо стільки фотошопу, Олю, тебе не впізнати"
  • "Перебір із фотошопом"
  • "Знову нове обличчя нафотошопила. Через раз дізнаюся хто це. Та й ноги неприродно витягнуті"
  • "Обличчя взагалі ніби чуже"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До слова, в одному з інтерв'ю Ольга Бузова зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.