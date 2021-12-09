Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ольга Бузова перестаралася з ретушшю фото та стала схожа на Поліну Гагаріну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 07:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна телеведуча Ольга Бузова не приховує, що регулярно редагує фото. Нова публікація не стала винятком
Ольгу Бузова на нових фото переплутали з Поліною Гагаріною
Ольгу Бузова на нових фото переплутали з Поліною Гагаріною / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в чергове зіткнулася з негативними коментарями через свою любов до ретуші фото . На нових фото телеведучу не впізнали і зовсім не тому, що вона трохи змінила імідж.

На опублікованому фото в Instagram Ольга Бузова постала в довгій червоній сукні з розрізом на нозі і з новою зачіскою. Телеведуча зробила подовжене каре.

Реклама

Ольгу Бузова порівняли з Поліною Гагаріною
Ольгу Бузова порівняли з Поліною Гагаріною / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях підписники стали писати, що телеведучу не впізнати. Одні просто зазначили про велику кількість фотошопу, інші писали про схожість з Поліною Гагаріною.

  • "На Гагаріну тут дуже схожі"
  • "Перекосило фотошопом вас"
  • "Сама на себе не схожа"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Через деякий час Бузова опублікувала ще одне фото у цьому ж вбранні.

Реклама

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Але й цього разу не вдалося уникнути коментарів про ретуш фото та порівняння з Поліною Гагаріною.

  • "Фотошоп суцільний"
  • "Одна особа з Поліною Гагаріною"
  • "Це Гагаріна. Точно"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.

Реклама

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
ВІА Гра — Манекен (Official Video)
Хто зрежисував кліп
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти