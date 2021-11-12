Це страшенно спустошило мене: Адель вперше розповіла про проблеми із психічним здоров'ям через розлучення

Нещодавно Адель вперше за шість років випустила кліп і він одразу ж побив світовий рекорд з переглядів. Шанувальники британської зірки із нетерпінням чекають на вихід її нового альбому, а поки Адель дражнить їх фотосетами.
На цей раз виконавиця прикрасила собою грудневу обкладинку Rolling Stone. На кадрах фотографа Тео Віннера Адель лежить у ліжку, ховається у ковдру та приховує обличчя за коміром светра.
Далі по темі
В інтерв'ю співачка зізналася, що у розпал шлюборозлучного процесу з колишнім чоловіком Саймоном Конеккі у неї почалися проблеми з ментальним здоров'ям.
Під час депресії Адель днями не вставала з ліжка, дивилися серіал "Сопрано", а потім у неї розвинулася тривожність.
Я була спустошена та розгублена, – зізналася Адель в інтерв'ю.
Впоратися з депресією артистці допомогли заняття спортом, переїзд, відмова від алкоголю. Адель стала багато подорожувати, що також відіграло роль у її одужанні.
Я подумала, що, якщо я зможу таким чином змінити свою силу та своє тіло, то зможу зробити це зі своїми емоціями, своїм мозком та своїм внутрішнім станом, – зазначила співачка.
Що відомо про розлучення Адель
У 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймон Конеккі. Вони мають спільного сина Анджело Джеймса Конеккі. Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів та змінила імідж. Про колишнього чоловіка співачка відгукується з теплом, називаючи його добрим батьком.
Ще новини на тему:
- Адель спровокувала чутки про заручини з Річі Полом (фото).
"Нова" Адель знялася для двох обкладинок Vogue та пояснила, чому мовчала про схуднення та розлучення (фото).