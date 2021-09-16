Ведучий "Холостячки" Решетник пояснив, чим Огнєвіч відрізняється від Мішиної

Григорій Решетник розповів про характери Злати Огнєвіч і Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua
Зовсім скоро стартує другий сезон шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Попередницею Злати була актриса Ксенія Мішина, і є велика ймовірність того, що дівчат порівнюватимуть.
Так само будуть порівнювати персонажів і в гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". До речі, нещодавно була представлена наймодніша учасниця шоу.
Григорій Решетник – це ведущий "Холостячки", і він точно знає учасників і головних героїв і героїнь проєкту краще за всіх (ну, крім їхніх рідних і друзів :)
Решетник розповів, чим же відрізняються Злата і Ксенія. Його нове інтерв'ю з'явилося на офіційній сторінці проєкту "Холостячка" в Instagram.
Якщо порівнювати, Ксенію і Злату, то вони в чомусь схожі, в чомусь різні. Наприклад, Ксенія відразу більш емоційна, а Злата проявляє емоції на побаченні. Вона може здаватися стриманою, але вона дуже емоційна, дуже талановита. На мій подив, Злата дуже любить екстрим. Вона екстремальніша за Ксюшу! – ділиться Григорій.
Григорій також зазначив, що Злата дуже творча. За словами Решетника, в період зйомок вона "весь час ходила і щось наспівувала", а також складала пісні.
І вона така ж красива і успішна, як і Ксюша. Вони різні, але вони в цьому схожі, – підкреслив ведучий.
Шоу "Холостячка" стартує 17 вересня. Цього року за серце головної героїні боротимуться 25 чоловіків, всього в шоу буде 12 епізодів.
Дізнайтеся новини про ексхолостячку Ксенію Мішину:
- Мішина і Еллерт після розставання разом відпочивають на Кіпрі – фанати застали їх в аеропорту.
- Дочка Еллерта відповіла на прохання помирити тата з Ксенією Мішиною.