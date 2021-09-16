Ведучий "Холостячки" Решетник пояснив, чим Огнєвіч відрізняється від Мішиної

Григорій Решетник розповів про характери Злати Огнєвіч і Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Зовсім скоро стартує другий сезон шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Попередницею Злати була актриса Ксенія Мішина, і є велика ймовірність того, що дівчат порівнюватимуть.

Так само будуть порівнювати персонажів і в гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". До речі, нещодавно була представлена наймодніша учасниця шоу.

Григорій Решетник – це ведущий "Холостячки", і він точно знає учасників і головних героїв і героїнь проєкту краще за всіх (ну, крім їхніх рідних і друзів :)

Решетник розповів, чим же відрізняються Злата і Ксенія. Його нове інтерв'ю з'явилося на офіційній сторінці проєкту "Холостячка" в Instagram.

Якщо порівнювати, Ксенію і Злату, то вони в чомусь схожі, в чомусь різні. Наприклад, Ксенія відразу більш емоційна, а Злата проявляє емоції на побаченні. Вона може здаватися стриманою, але вона дуже емоційна, дуже талановита. На мій подив, Злата дуже любить екстрим. Вона екстремальніша за Ксюшу! – ділиться Григорій.

Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник та Злата Огнєвіч / Фото: пресслужба

Григорій також зазначив, що Злата дуже творча. За словами Решетника, в період зйомок вона "весь час ходила і щось наспівувала", а також складала пісні.

І вона така ж красива і успішна, як і Ксюша. Вони різні, але вони в цьому схожі, – підкреслив ведучий.

Шоу "Холостячка" стартує 17 вересня. Цього року за серце головної героїні боротимуться 25 чоловіків, всього в шоу буде 12 епізодів.

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