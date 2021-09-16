Ведущий "Холостячки" Решетник объяснил, чем Огневич отличается от Мишиной

Григорий Решетник рассказал о характерах Златы Огневич и Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua
Совсем скоро стартует второй сезон шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предшественницей Златы была актриса Ксения Мишина, и есть большая вероятность того, что девушек будут сравнивать.
Точно так же будут сравнивать персонажей и в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Кстати, недавно была представлена самая модная участница шоу.
Григорий Решетник – это ведущий "Холостячки", и он точно знает участников и главных героев и героинь проекта лучше всех (ну, кроме их родных и друзей :)
Решетник рассказал, чем же отличаются Злата и Ксения. Его новое интервью появилось на официальной странице проекта "Холостячка" в Instagram.
Если сравнивать, Ксению и Златы, то они в чем-то похожи, в чем-то разные. Например, Ксения сразу более эмоциональная, а Злата проявляет эмоции на свидании. Она может казаться сдержанной, но она очень эмоциональна, очень талантлива. К моему удивлению, Злата очень любит экстрим. Она экстремальнее Ксюши! – делится Григорий.
Григорий также отметил, что Злата очень творческая. По словам Решетника, в период съемок она "все время ходила и что-то напевала", а также сочиняла песни.
И она такая же красивая и успешная, как и Ксюша. Они разные, но они в этом похожи, – подчеркнул ведущий.
Шоу "Холостячка" стартует 17 сентября. В этом году за сердце главной героини будут бороться 25 мужчин, всего в шоу будет 12 эпизодов.
Узнайте новости об экс-Холостячке Ксении Мишиной:
- Мишина и Эллерт после расставания вместе отдыхают на Кипре – фанаты застали их в аэропорту.
- Дочь Эллерта ответила на просьбу помирить папу с Ксенией Мишиной.