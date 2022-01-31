Соловйов закликав покарати Сердючку за пісню про Бандеру: відповідь артистки не забарилася

Вєрка Сердючка не була б самою собою, якби не відповіла на неадекватні нападки Соловйова у властивій їй іронічній манері

Вєрка Сердючка відповіла російському пропагандисту / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, минулого тижня до Мережі потрапило відео, як Вєрка Сердючка на концерті виконала хітову пісню "Батько наш – Бандера", що викликало величезний резонанс у суспільстві та Мережі. У зв’язку з підвищеною увагою до теми Андрію Данилку навіть довелося коментувати ситуацію, повідомляючи, що він не вкладав жодного політичного чи військового підтексту у це виконання. Але не залишив поза увагою уривок виступу Сердючки один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов.

Так, він в ефірі свого Youtube-каналу "Соловйов Live" заявив, що українського артиста Андрія Данилка треба покарати за пісню "Батько наш – Бандера" та заборонити йому виступати в Росії (до цього багато жителів країни-агресора захейтіли Данилко).

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Ось якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер, хоч копійку Сердючці дасть. І не треба говорити – ой, та він добрий хлопець. Тут хтось із наших зірок почав виступати, мовляв, та що тут такого <…> Усіх на олівець треба взяти,

- сказав Соловйов.

Вєрка Сердючка не була б самою собою, якби не прокоментувала ситуацію у властивій їй манері. В Інстаграм Сердючка опублікувала "відповідь" Володимиру Соловйову (якого назвала Адольфовичем) і порадила йому прийняти пігулки від шизофренії.

скріншот з Інстаграм Верки Сердючки

Гумор зірки вже оцінили багато користувачів. Серед них і телеведуча Леся Нікітюк, шоумен Володимир Остапчук та багато інших, яких набралося вже понад 3,5 тисячі.

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скріншот з Інстаграм Верки Сердючки

скріншот з Інстаграм Верки Сердючки

Нам чомусь здається, що це ще не кінець цієї історії.

Також нагадаємо, нещодавно Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка знову публічно підтримала Путіна.