Горбунов про другу вагітність Осадчої: Це сталося тоді, коли цього зовсім не чекаєш

Нещодавно Юрій Горбунов та Катя Осадча вдруге стали батьками – у пари народився син. Юрій розповіла про те, як і коли вони дізналися про другу вагітність Катерини

Юрій Горбунов та Катя Осадча дізналися про другу вагітність випадково / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій зізнався, що вони з Катериною планували, що в майбутньому у них буде ще одна дитина. Але друга вагітність все одно стала сюрпризом для них обох.

Ми вдвох мріяли і планували ще одного малюка. Хоча вийшло, як завжди – тоді, коли цього зовсім не чекаєш. Ми зрозуміли, що це воно, коли на новорічні свята Катя раптом каже: "Щось я сильно стала випробовувати різні запахи: і то не подобається, і це. А тут взагалі кухнею пахне". Я: "Катюша, ти що ?!". Вона: "Точно! Я сама себе не впізнаю". Ось так ми і дізналися про те, що у нас буде поповнення, – поділився Горбунов з журналом "Теленеделя".

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Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини і Юрія народився 19 серпня. Ведуча подарувала чоловікові дитину напередодні його дня народження – через кілька днів, 24 серпня, Горбунов відсвяткував 51-річчя. Хлопчик став другою спільною дитиною подружжя. У пари є старший син Іван, який народився в 2017 році. Про другу вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.

Раніше ми повідомляли, що вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку.

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