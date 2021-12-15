Віктор Павлік із молодою дружиною влаштували вечірку для піврічного сина

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік із сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Реп'яхова вирішили відволіктися від гучного скандалу з колишньою дружиною співака Лорою Созаєвою та влаштувати вдома свято.

Про те, що пара влаштувала вечірку на півроку молодшого сина артиста Миші, у своєму Instagram-акаунті повідомила молода мама.

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Катерина поділилася із шанувальниками своїми емоціями у день урочистості.

Я мама 6 місяців. Плачу від щастя, – написала щаслива мама.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Також дружина Павліка показала, як вони із чоловіком підготувалися до свята. Для Миші замовили милий торт із символічною фігуркою ведмежати.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Святкування пройшло у сімейній атмосфері. На вечірку Катерина та Віктор вирішили запросити лише близьких друзів та родичів.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової народився 15 червня після 2 років стосунків співака та його концертного директора. Михайло став четвертою дитиною артиста.

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