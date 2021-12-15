Виктор Павлик с молодой женой устроили вечеринку для полугодовалого сына

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и его четвертая жена Екатерина Репяхова решили отвлечься от громкого скандала с бывшей супругой певца Лорой Созаевой и устроить дома праздник.

О том, что пара устроила вечеринку на полгода младшего сына артиста Миши, в своем Instagram-аккаунте сообщила молодая мама.

Реклама

Екатерина поделилась с поклонниками своими эмоциями в день торжества.

Я мама 6 месяцев. Плачу от счастья, – написала счастливая мама.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Также супруга Павлика показала, как они с мужем подготовились к празднику. Для Миши заказали милый торт с символичной фигуркой медвежонка.

Реклама

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Празднование прошло в семейной атмосфере. На вечеринку Екатерина и Виктор решили пригласить только близких друзей и родственников.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Напомним, что сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой родился 15 июня после 2 лет отношений певца и его концертного директора. Михаил стал четвертым ребенком артиста.

Другие новости по теме: