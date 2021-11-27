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"Я викликаю заздрість": колишня дружина Віктора Павліка "вколола" Репяхову, яка погрожувала їй адвокатом

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 16:43
В закладинки
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Нещодавно Катерина Репяхова заявила, що її сторінки в соцмережах атакують боти та хтось хоче знищити її блогерську діяльність
Лариса Созаєва продовжує негласну війну з Катериною Репяховою
Лариса Созаєва продовжує негласну війну з Катериною Репяховою / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Крім того, дружина Віктора Павліка звернулася за допомогою до адвоката, щоб притягнути колишню дружину співака Ларису Созаєву до відповідальності за її образи. Про це Катя розповіла підписникам у Instastories.

Я знайшла адвоката. Ми з нею працюватимемо з двох питань: образи Лариси Созаєвої та пошуки людини, яка шле ботів. Через кіберполіцію та сервери, – написала Репяхова напередодні.

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Скриншот зі сторінки Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Водночас колишня дружина Віктора Павліка повідомила, що в Instagram з'явилася її фейкова сторінка, а в сторіс опублікувала кілька відео, натякнувши підписникам на конфлікт із Репяховою.

Созаєва зазначила, що вона "нічого не робить", а хтось їй "заздрить". Так, мабуть, вона пояснила ворожнечу із нинішньою дружиною Павліка.

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Якби я була вбита горем, не вродлива, не розумна, ніхто б зі мною не боровся. А оскільки я викликаю, можливо, заздрість, можливо, агресію, можливо, якісь комплекси у людей, відбуваються такі неприємності зі мною. Я нічого не роблю, я стою на місці, – сказала Лора Созаєва.

Лора Созаєва вважає, що їй заздрять / Фото: instagram.com/stories/lora.sozaeva

Раніше колишня дружина Віктора Павлика повідомила, що має прямий матеріал переслідування та "майже прямі загрози", які вона "готова надати у відповідні інстанції". За словами Созаєвої, про це вона вже попередила Павліка та Репяхову.

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Нещодавно ми також писали, що Віктор Павлік уперше прокоментував скандал Катерини Репяхової з Ларисою Созаєвою в Instagram. Він заявив, що з повагою ставиться до колишньої дружини та намагався підтримувати її, навіть проти волі Катерини Репяхової.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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