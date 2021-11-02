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Дружина Павліка зізналася, що у пізньому батьківстві немає жодних мінусів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 11:09
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На початку літа Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали батьками. 28-річна дружина артиста народила йому сина, якого назвали Михайлом
Катерина Репяхова розповіла, що не бачить мінусів у пізньому батьківстві
Катерина Репяхова розповіла, що не бачить мінусів у пізньому батьківстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова регулярно у себе в соцмережах показує фото з маленьким сином та чоловіком. Вона не втомлюється показувати сімейну ідилію та зізнається, що дуже щаслива.

Тепер же в Instagram дружина співака вирішила порушити тему пізнього батьківства. Вона поцікавилася у чоловіка, що він відчуває, ставши батьком у 55 років.

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Я усвідомлюю щодня, проведений із сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років із ним, – розповіла про відповідь Віктора Павліка його молода дружина.

Віктор Павлік із маленьким сином
Віктор Павлік із маленьким сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

У свою чергу, Катерина Репяхова теж вирішила поділитися думкою про пізнє батьківство.

Наше батьківство було усвідомленим та бажаним. І я ні на мить не пошкодувала, що обрала батька своєму синові Віктора Павліка. Я не побачила до цього дня жодного мінуса у пізньому батьківстві . Я щодня знаходжу лише плюси. Ми пишаємось нашим татом і дуже його любимо, – написала дружина співака.

Нагадаємо, для Віктора малюк – четверта дитина, артист має дорослих сина та доньку. Ще один син, Павло, помер у серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися у травні 2020 року , а весілля перенесли і досі не зіграли Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Стосунки пари розпочалися у 2015 році. Репяхова неодноразово зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка та їздила на його концерти.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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