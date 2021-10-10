Володимир Остапчук влаштував сюрприз в день народження своєї дружини Христини (фото)

Володимир Остапчук показав, як привітав свою дружину Христину з днем народження / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Христина Остапчук написала своїм підписникам в Інстаграм, що Володимир, з яким вони купили власний будинок, таємно готував сюрприз.
З самого ранку він нібито поїхав у справах, а виявилося, що вибирав квіти для коханої. Ввечері вся сім'я відправила Христину спати, а опівночі на неї чекали подарунки.
Кількома кадрами Володимир Остапчук поділився в сторіс.
Батьки подарували Христині Остапчук каблучку від відомого бренду. Вона зізналася, що давно мріяла про цю прикрасу.
Рано вранці Христину прийшли привітати музиканти. Вона танцювала під акомпанемент гітар і пила шампанське.
До речі в Інстаграм Христина Остапчук опублікувала свою дитячу світлину. В описі до неї вона написала, що вдячна своїм батькам за життя, а Володимиру – за те, що він обрав її.
Нещодавно свій день народження відсвяткував і сам Володимир Остапчук. Христина влаштувала для коханого вечірку, про яку шоумен мріяв все життя. Детальніше – в цьому матеріалі.
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