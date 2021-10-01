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Володимир Остапчук про те, як змінився завдяки дружині: Називайте мене підкаблучником, але...

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 16:43
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Через два тижні ведучий телеканалу "Україна" Володимир Остапчук та його дружина Христина відзначатимуть першу річницю весілля

Напередодні свята Володимир Остапчук розповів, яким особливим талантом володіє його дружина, яка нещодавно влаштувала йому рокерську вечірку-сюрприз, і за що він їй вдячний.

Здається, що Володимир Остапчук встигає все: працювати ведучим заходів, знімати власне кіно, зніматися в серіалі і вести одразу кілька грандіозних проєктів на телеканалі "Україна". Зовсім скоро, 23 жовтня, стартує другий сезон найпопулярнішого на українському телебаченні шоу "Маска", де в кожному ефірі він продовжить дивувати глядачів яскравими образами. А от які саме перевтілення продемонструє Володимир? Він вирішив дати глядачам загадку в стилі шоу "Маска".

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Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Володимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: прес-служба

В одному з образів у мене збільшиться частина тіла, я кричатиму, мене стане вдвічі більше, і весь зал вимовлятиме моє ім'я. А в іншому образі доведу NK | Настю Каменських до сліз своєю зовнішністю, тому що я – головний страх з її дитинства, – заінтригував ведущий грандіозного проєкту Володимир Остапчук.

У всіх починаннях його підтримує кохана дружина. Пара разом вже два роки, а 15 жовтня святкуватиме рік у шлюбі. Разом вони будують дім під Києвом і, попри постійну зайнятість Володимира, намагаються проводити якомога більше часу разом. Ведучий телеканалу "Україна" відверто зізнається: дружина надихає його на нові ідеї і мотивує на звершення.

Володимир і Христина Остапчуки
Володимир і Христина Остапчуки / Фото: прес-служба

Мені здається, за останні два роки саме завдяки Христині я "перезібрав" себе, як пазл: став більш впевненим у собі, цілеспрямованим. У неї є якийсь унікальний талант мотивувати і контролювати мене, і все це робиться ніжно і з любов'ю. І взагалі, називайте мене підкаблучником, але я вважаю, що жінка "створює" чоловіка, який поруч з нею. А коли це така прекрасна дружина, як Кріс, змінюється все, починаючи від стилю одягу і закінчуючи світоглядом, – розповів ведущий популярних проєктів "Співають всі!" і "Маска".

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Як пройшов перший рік у шлюбі, чи змінилися їхні стосунки за цей час і чого вони вчать одне одного – читайте в новому номері журналу "Теленеделя" з Володимиром і Христиною Остапчук на обкладинці.

Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "МАСКА" вже 23 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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