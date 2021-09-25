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Французький стиль і кімната для малюка: Володимир Остапчук поділився планами про новий дім

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 11:23
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Життя ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука зараз насичене неймовірно яскравими подіями. Він активно працює над новим сезоном суперпопулярного шоу "Маска", почав знімати власний фільм, а також разом із дружиною будує будинок
Володимир Остапчук розповів, яким буде їхній з Христиною будинок
Володимир Остапчук розповів, яким буде їхній з Христиною будинок / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир розповів про виборі їхнього з Христиною майбутнього гніздечка і планах на поповнення в родині. За словами Остапчука, вони з дружиною запланували покупку власного житла ще навесні цього року.

Пара мріяла про заміський будинок, але відповідний готовий варіант знайти не вдавалося.

Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля, – розповів Володимир Остапчук.

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Там зірковій парі запропонували забудову за затвердженим планом, і вже у червні вони почали зводити свій будинок під Києвом.

Володимир і Христина Остапчук будують власний будинок / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Зараз, каже Володимир, вони з Христиною навідуються туди раз в 2-3 тижні і візуалізують власне гніздечко.

Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі для моїх дітей і нашого з Христиною малюка – ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя, – розкрив подробиці майбутнього житла ведучий.

Заїхати в сімейне гніздечко сім'я Остапчуків планує вже наступного року.

Дивіться також інтерв'ю з Володимиром Остапчуком в програмі "Зірковий шлях":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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