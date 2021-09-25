Французький стиль і кімната для малюка: Володимир Остапчук поділився планами про новий дім

Життя ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука зараз насичене неймовірно яскравими подіями. Він активно працює над новим сезоном суперпопулярного шоу "Маска", почав знімати власний фільм, а також разом із дружиною будує будинок

Володимир Остапчук розповів, яким буде їхній з Христиною будинок / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир розповів про виборі їхнього з Христиною майбутнього гніздечка і планах на поповнення в родині. За словами Остапчука, вони з дружиною запланували покупку власного житла ще навесні цього року.

Пара мріяла про заміський будинок, але відповідний готовий варіант знайти не вдавалося.

Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля, – розповів Володимир Остапчук.

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Там зірковій парі запропонували забудову за затвердженим планом, і вже у червні вони почали зводити свій будинок під Києвом.

Володимир і Христина Остапчук будують власний будинок / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Зараз, каже Володимир, вони з Христиною навідуються туди раз в 2-3 тижні і візуалізують власне гніздечко.

Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі для моїх дітей і нашого з Христиною малюка – ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя, – розкрив подробиці майбутнього житла ведучий.

Заїхати в сімейне гніздечко сім'я Остапчуків планує вже наступного року.

Дивіться також інтерв'ю з Володимиром Остапчуком в програмі "Зірковий шлях":

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