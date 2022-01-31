Соловйов закликав покарати Сердючку за пісню про Бандеру: відповідь артистки не забарилася

Вєрка Сердючка відповіла російському пропагандисту / Фото: instagram.com/v_serduchka
Нагадаємо, минулого тижня до Мережі потрапило відео, як Вєрка Сердючка на концерті виконала хітову пісню "Батько наш – Бандера", що викликало величезний резонанс у суспільстві та Мережі. У зв’язку з підвищеною увагою до теми Андрію Данилку навіть довелося коментувати ситуацію, повідомляючи, що він не вкладав жодного політичного чи військового підтексту у це виконання. Але не залишив поза увагою уривок виступу Сердючки один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов.
Так, він в ефірі свого Youtube-каналу "Соловйов Live" заявив, що українського артиста Андрія Данилка треба покарати за пісню "Батько наш – Бандера" та заборонити йому виступати в Росії (до цього багато жителів країни-агресора захейтіли Данилко).
Ось якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер, хоч копійку Сердючці дасть. І не треба говорити – ой, та він добрий хлопець. Тут хтось із наших зірок почав виступати, мовляв, та що тут такого <…> Усіх на олівець треба взяти,
- сказав Соловйов.
Вєрка Сердючка не була б самою собою, якби не прокоментувала ситуацію у властивій їй манері. В Інстаграм Сердючка опублікувала "відповідь" Володимиру Соловйову (якого назвала Адольфовичем) і порадила йому прийняти пігулки від шизофренії.
Гумор зірки вже оцінили багато користувачів. Серед них і телеведуча Леся Нікітюк, шоумен Володимир Остапчук та багато інших, яких набралося вже понад 3,5 тисячі.
Нам чомусь здається, що це ще не кінець цієї історії.
Також нагадаємо, нещодавно Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка знову публічно підтримала Путіна.