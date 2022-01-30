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"Зграя гієн": Оксана Байрак заступилася за шанувальницю Путіна Сніжану Єгорову

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 17:48
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Відома режисерка опублікувала пост, в якому висловила підтримку українській акторці та телеведучій, яка оскандалилася через свою громадянську позицію
Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову
Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову / Фото: instagram.com/ksanabayrak, instagram.com/snezha_egorova

Оксана Байрак реакцію Мережі на пост Сніжани Єгорової називає "божевіллям". На думку сценаристки, на її колегу накинулися невиправдано.

У своєму Instagram-пості Оксана підкреслює, що Сніжана Єгорова абсолютно розсудлива людина:

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Ви так загрузли в хворобливих упередженнях, так культивуєте одіозне божевілля, що розсудлива людина лякає вас, як схиблена. Ps. Снєжа, люблю тебе! Ти – найкраща мама на світі! Космічна! Безмірно любляча! Розсудлива! А зграя гієн.... До речі мінімальне уточнення – дослідники виявили, що гієни позначають свій соціальний статус за допомогою характерних звуків, що нагадують сміх чи хіхікання, які вони видають зазвичай при бійках за здобич... Так ось, нехай вони гавкають хіхікають, в своєму бажанні вхопити себе ж за облізлі хвости, все своє нікчемне життя. Точніше існування... Безмежно шкода тільки, що своєю здобиччю вони обрали Стаську... Усім – миру та добра.

Звичайно, така заява Оксани Байрак не залишилася непоміченою. Режисерці написали безліч різних коментарів, а ще вона показала обрані повідомлення в "директі".

Наприклад, їй рекомендують виїхати до Росії та "не засмічувати своєю творчістю Україну".

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Реакція користувачів на пост Оксани Байрак
Скріншот: instagram.com/stories/ksanabayrak

Байрак поспішила виправдатися, написавши в сторіс, що вона підтримала Єгорову "як мати", додавши, що "нічого сюди вносити політичне підґрунтя".

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Скріншот: instagram.com/stories/ksanabayrak

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова відкрито підтримала Володимира Путіна на тлі повідомлень про можливий повномасштабний наступ Росії.

Представники українського шоу-бізнесу та акторського середовища прокоментували висловлювання Єгорової – що вони думають, читайте в ексклюзивному матеріалі "Сьогодні".

Раніше колишній чоловік Сніжани Єгорової – Антін Мухарський – прокоментував скандал із акторкою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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