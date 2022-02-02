Чоловік Собчак назвав Шнурова "мавпою" – скандал продовжується

Ситуація продовжує накалятися. Режисер Костянтин Богомолов не став терпіти нападки на Ксенію Собчак з боку Сергія Шнурова та опублікував дуже промовисте послання в Мережі.

Богомолов підтримав дружину в конфлікті з Шнуровим / Фото: ТАСС, instagram.com/xenia_sobchak

Нагадаємо, цього тижня відбулася прем'єра нового кліпу Сергія Шнурова, в якому він розкритикував намір Ксенії Собчак запустити свій марафон і натякнув на неї зради колишньому чоловікові, нібито малюк Платон не схожий на Максима Віторгана. Звичайно ж, подібна зухвалість з боку музиканта не залишилася не поміченою Ксенією Анатоліївною. Також за матір своєї дитини вступався і сам Віторган. Шанувальники та хейтери ж із нетерпінням очікували, чи буде реакція від нинішнього чоловіка Собчак. І Костянтин Богомолов не змусив на себе довго чекати.

Ксенія Собчак та Костянтин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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На своїй сторінці в Інстаграм знаменитий режисер пройшовся "життям" Сергія Шнурова та його стосунках з алкоголем і вельми красномовно порівняв його з легендарним героєм фільму "Собаче серце" – Шаріковим.

Також про раптово актуальне. Я взагалі не дивлюсь на випадок Шнурова як людську ситуацію. Ми в особі Шнурова маємо унікальний випадок наживо стежити за трансформаціями Шарікова. Колись створений з невідомої тварини, шляхом пересадки гіпофіза, він перетворився на зусилля невідомого пітерського мага на людину, а ставши людиною, зазнав жаги до творчості як найвищого прояву людської природи. Гавкіт став співом, що багато що пояснює в мелодиці та ритміці Угруповання. Але чи закони біології невідмінні, чи гіпофіз був раптово видалений, – невідомо – проте спів знову звертається в гавкіт, а особа знаходить ознаки дегенерації. Тут не лише відмова від алкоголю, як пише Ксенія. Тут Людина повертається у мавпу не метафорично, а буквально. Давайте дивитися на це не засуджуючи, не обурюючись, а науково, не закликаючи нещасну тварину зберегти людську подобу, а просто фіксуючи в зошити, як ростиме на обличчі шерсть, як розпадатиметься мова і нарешті, як забуде наш герой, на чому носять окуляри. Відео – хроніка одного з багатьох корпоративів минулих років.

У відео уривок із культового фільму.

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Нам чомусь здається, що це ще не кінець історії.

Також сьогодні у всіх на вустах браконьєрський скандал із Григорієм Лепсом.