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Колишній чоловік Собчак висміяв Шнурова після скандалу з телеведучою: "Хуліган на підсмоктуванні"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 13:59
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Сергій Шнуров випустив скандальний кліп, у якому образив телеведучу Ксенію Собчак
Максим Віторган заступився за Ксенію Собчак у скандалі із Сергієм Шнуровим
Максим Віторган заступився за Ксенію Собчак у скандалі із Сергієм Шнуровим / Фото: instagram.com/mvitorgan, скриншот

Сергій Шнуров у своїй пісні натякнув, що насправді Ксенія Собчак народила сина не від Максима Віторгана , а від депутата Сергія Капкова Колишній чоловік телеведучої не став мовчати. В Instagram він опублікував відео.

Шнуров, ти реально жартуєш з приводу мого п'ятирічного сина типу мій чи ні? Ти серйозно, чувак? Ми з тобою знайомі 20 років або близько того, я бачив тебе у різних станах, – сказав Віторган.

Він пригадав, як свого часу Шнуров товаришував із Собчак і шукав будь-які способи пропіаритися, що навіть безкоштовно співав на святі Ксенії, щоб стати своїм у тусовці.

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Ти ж був хуліганом нашого часу, ти у що зродився взагалі? Постарайся старіти хоч із гідністю, хуліган на підсмоктуванні. Хлопчик Платон із Москви тебе запитує: "Дядько Шнурик, ти дурень?"

Нинішній чоловік Ксенії Собчак Костянтин Богомолов також не залишився осторонь скандалу. У себе в Instagram він образив Шнурова, підкресливши його близькість. Він порівняв музиканта з персонажем Шариковим із твору Михайла Булгакова "Собаче серце".

Тут не лише відмова від алкоголю, як пише Ксенія. Тут людина повертається у мавпу не метафорично, а буквально. Давайте дивитися на це не засуджуючи, не обурюючись, а науково, не закликаючи нещасну тварину зберегти людську подобу, а просто фіксуючи в зошити, як ростиме на обличчі шерсть, як розпадатиметься мова і, нарешті, як забуде наш герой, на чому носять окуляри

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До слова, в Мережі сьогодні активно обговорюється пісня Шнурова. Багато хто вважає, що музикант перегнув зі згадування дитини в пісні.

Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Інші оцінили нову пісню Сергія Шнурова.

Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Раніше Ксенія Собчак розкрила таємниці особистого життя Григорія Лепса після розлучення із дружиною.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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