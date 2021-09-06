Повернення Власової та провокація від MELOVINа: як пройшов перший ефір Танців з зірками

Як пройшов перший ефір "Танці з зірками" 2021 / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що в цьому сезоні "танців" у Юрія Горбунова нова колега – Іванна Онуфрійчук. За столом зіркових суддів теж зміни – в п'ятому сезоні оцінювати танці учасників разом із Катериною Кухар і Владом Ямою буде Макс Чмерковський.

Нагадаємо, що телеканал "Україна" знімає другий сезон найзагадковішого шоу на українському ТБ – "Маска" і вже відомі перші три персонажи.

Так, першими на паркет "Танців з зірками" вийшли Lida Lee і Олексій Базель. За танець, який відкрив новий сезон, їм присудили 20 балів.

Друга пара цього вечора – Фагот (Олег Михайлюта) та Катерина Трішина. 12 років тому у них були романтичні стосунки і тоді ж вони обидва брали участь в проекті "Танцюю для тебе". За перший танець на шоу "Танці з зірками"-2021 у них 17 балів.

Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков догодили Катерині Кухар – прима-балерина похвалила пару. За підсумком Саша і Юра отримали 16 балів.

Наступними танцювати вийшли Дмитро Каднай і Аліна Лі. Їхній танець Кухар, Яма і Чмерковський оцінили найвищим балом – 21.

Бронзовий призер олімпіади, каратист Стас Горуна в цьому сезоні буде танцювати з Даніеллою Преап. Їхній номер під живе виконання пісні "Зорі" групи KALUSH оцінили в 18 балів.

Ще однією зірковою учасницею проекту стала зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова. Її партнер – Денис Самсон. Драйвовий джайв приніс парі 13 балів.

У першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" виступила відома співачка Євгенія Власова, яка давно не з'являлася на телебаченні. Вчиться танцювати вона з переможцем "танців" – Максом Леоновим. Перша оцінка пари – 15 балів.

Актор театру та кіно Костянтин Войтенко і його довгонога партнерка – чемпіонка України з бальних танців Роксолана Маланчук – заробили 18 балів.

Гумориста і учаснику "Ліги сміху" Івану Люлінову дісталася яскрава партнерка, яка вже брала участь в шоу – Яна Цибульська. Їхні старання зіркові судді оцінили в 19 балів.

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Наступними танцювати вийшли актор Олексій Суровцев і тренерка з бальних танців Марія Колосова. Гарячій парі поставили, здається, мінімальну кількість балів у цьому ефірі – 7.

Ще одна пара нового сезону танцювального шоу – спортсменка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Їхній номер отримав 15 балів.

Експериментальний танець представили MELOVIN і Єлизавета Русина. Старання пари розкритикувала Катерина Кухар, але руху співака похвалили Макс Чмерковський і Влад Яма.

Співак шокував зіркових суддів, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце в коробці. Прима-балерина сюрприз не оцінила і поставила парі 3 бали. Їхній загальний результат – 13 балів.

MELOVIN подарував Катерині Кухар серце / Скріншот з відео

MELOVIN подарував Катерині Кухар серце / Скріншот з відео

Ще одна пара, яка вийшла на паркет в першому випуску – це Джамала і Антон Нестерко. Віденський вальс вони виконали на 19 балів.

Завершили перший ефір "Танців з зірками" актор Артур Логай і чемпіонка України з бальних танців Анна Кареліна. Канкан не сподобався Катерині Кухар, а остання оцінка цього випуску – 18 балів.

Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, в першому ефірі глядачі не голосують. За результатами оцінок журі, перше місце за Дмитром Каднаем і Аліною Лі.

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