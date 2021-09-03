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Тіна Кароль більше не ведуча Танців з зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 08:49
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Вперше за історію проекту колега Тіни – Юрій Горбунов вестиме проєкт без співачки. У голдрумі йому допомагатиме Іванна Онуфрійчук
Тіна Кароль вийшла із "Танці з зірками". Її замінить Іванна Онуфрійчук
Тіна Кароль вийшла із "Танці з зірками". Її замінить Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk, instagram.com/tanci1plus1

На презентації нового сезону "Танців з зірками" оголосили, що проєкт попрощався з Тіною Кароль. Замість неї другою ведучою шоу стала Іванна Онуфрійчук, яка в лютому цього року зіграла шикарне весілля на Мальдівах.

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Нагадаємо, що на цьому тижні телеканал "Україна" покаже третій випуск найспівочого шоу "Співають всі". Про те, як пройшов другий випуск, ми розповідали тут.

Ведучою в голдрумі у новому сезоні стала Іванна Онуфрійчук, – повідомляється в Instagram проєкту "Танці з зірками".

Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/stories/tanci1plus1

Зазначимо, що раніше Іванна Онуфрійчук вже з'являлася на "танцях" у ролі ведучої на балконі. А ще вона неодноразово з'являлася в ефірах НЛО TV (шоу "Без краватки") і "Україна 24".

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Іванна Онуфрійчук вже з'являлася на "Танцях з зірками"
Іванна Онуфрійчук вже з'являлася на "Танцях з зірками" / Фото: прес-служба

Не секрет, що багато шанувальників Тіни Кароль хотіли б її бачити в якості учасниці "Танців з зірками", особливо після того, як в минулому сезоні вона станцювала з Юлією Саніною та Дімою Жуком в одному з випусків.

Можливо, глядачам приготували сюрприз і Тіна стане учасницею шоу?

У День Незалежності України, 24 серпня, легендарний італійський оперний співак Андреа Бочеллі дав концерт в Києві на Площі Конституції біля Маріїнського парку. Разом із ним заспівала Тіна Кароль.

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Виступ Кароль в Мережі розкритикували – хоча Тіна має сильний красивий голос, була помітна суттєва різниця між нею і світовим тенором.

Дивіться інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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