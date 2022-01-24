17-річна Лія ніяк не ставиться до другої дружини свого батька і не поспішає налагоджувати із нею стосунки

Дочка Костянтина Меладзе розповіла, чому не спілкується із Вірою Брежнєвою / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/meladzemusic

Конфліктів між Вірою Брежнєвою та Лією Меладзе, яка прийшла брати участь у новому сезоні "Голосу країни", не було, та і спілкуватися вони не дуже хочуть.

Ми взагалі не спілкуємось. Конфліктів жодних не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюсь тільки з татом, – цитує Лію Стархіт.

Дочка Костянтина Меладзе не хоче спілкуватися з Вірою Брежнєвою / Фото: instagram.com/meladzeliya

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Нагадаємо, Костянтин Меладзе має трьох дітей від Яни Сум, з якою він розлучився в 2013 році. Вона народила йому двох дочок – Алісу і Лію, та сина Валерія.

Костянтин Меладзе з Яною Сумм та дітьми. / Фото: Instagram

Роман із Брежнєвою у продюсера розпочався ще до розлучення з Яною Сум, та дізналися про це у 2015 році, коли в Мережі з'явилися спільні світлини Костянтина та Віри, зроблені папарацці.

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Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

До речі Лія Меладзе нещодавно вирішила продемонструвати свої музичні здібності у 12 сезоні "Голосу країни", бо змалку мріяла потрапити на проєкт.

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Дочка Костянтина Меладзе прийшла на "Голос країни" / Скриншот з відео

Відомо, що вона з'явиться на "сліпих прослуховуваннях" та виконає пісню Леонардо Коена – Hallelujah. До речі, вчора ми розповідали, як пройшов перший випуск талант-шоу та які учасники потрапили до команд зіркових тренерів.

Дізнайтеся також, як живуть і чим займаються дві доньки та син Костянтина Меладзе.