Названо переможців Венеціанського кінофестивалю-2021. Кращим фільмом став L'évènement

"Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі отримав французький фільм "L'évènement" / Фото: Getty Images

На найстарішому кінофестивалі світу Україна в цьому році представила відразу три картини – "Відблиск", "Носоріг" і "Цензорка". В рамках програми були показані "Дюна" Дені Вільнева і "Спенсер. Таємниця принцеси Діани" Пабло Ларраін.

Цього року головний приз конкурсу "Золотий Лев" дістався фільму L'évènement режисерки Одрі Діван. Головну роль у стрічці виконала Анамарія Вартоломій.

Кадр з фільму L'évènement

Всі лауреати 78-го Венеціанського кінофестивалю:

"Срібний лев" (Гран-прі журі) – "Рука бога" (Паоло Соррентіно)

(Гран-прі журі) – "Рука бога" (Паоло Соррентіно) "Срібний лев" за кращу режисуру – Джейн Кемпіон ("Влада пса")

за кращу режисуру – Джейн Кемпіон ("Влада пса") "Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль – Пенелопа Крус ("Паралельні матері")

за кращу жіночу роль – Пенелопа Крус ("Паралельні матері") "Кубок Вольпі" за кращу чоловічу роль – Джон Арсіл ("На роботі: Зниклі 8")

за кращу чоловічу роль – Джон Арсіл ("На роботі: Зниклі 8") Приз за кращий сценарій – Меггі Джилленхол (її режисерський дебют "Пропала дочка")

– Меггі Джилленхол (її режисерський дебют "Пропала дочка") Спеціальний приз журі – Il buco (Мікеланджело Фраммартіно)

– Il buco (Мікеланджело Фраммартіно) Приз Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору/молодій акторці – Філіппо Скотті ("Рука бога")

У минулому році головним тріумфатором Венеціанського кінофестивалю став фільм "Земля кочівників" Хлої Чжао, в якому знялася Френсіс Макдорманд.

Журі цього року очолив режисер Пон Джун-хо, який отримав в 2020-м "Оскар" за фільм "Паразити". Разом із ним переможців обирали оскароносна режисерка Хлоя Чжао, акторки Вірджинія Ефіра, Синтія Еріво і Сара Гадон.

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Протягом минулих десяти днів Венеція вітала сотні голлівудських та європейських зірок. Серед них були Пенелопа Крус, яка представляла на фестивалі драму "Паралельні матері", Кірстен Данст, Меггі і Джейк Джілленхолл, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які вперше після возз'єднання разом з'явилися на червоній доріжці, та багато інших.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото: Getty Images

Кращі образи з червоних доріжок Венеціанського кінофестивалю ми обговорювали кожен день. Серед них були і трохи дивні.

Детальніше про програму фестивалю, найголовніші прем'єри й українські фільми – читайте тут.

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