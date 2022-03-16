Вставай, моя Україно! TamerlanAlena надихають на боротьбу у новій пісні – не пропустіть мотивуючий кліп!

Ви повинні почути цю пісню про непереможну Україну / Фото: пресслужба

Ми вже ділилися з вами хітами від Насті Каменських, співачки Наталії Могилевської, улюбленця публіки Олега Винника, рімейком "Я Солдат" від Сергія Бабкіна, які підтримують нашу країну в цей гіркий період історії. Тепер же, під час відродження та єдності, у момент, коли на нашій землі йде 21-й день війна, публікуємо нову мотивуючу новинку від TamerlanAlena х Andi Vax.

Пісня "Моя Україна" здатна зміцнити бойовий дух кожного українця та всіх захисників, які цілодобово захищають нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" – співають TamerlanAlena і закликають вірити у близьку перемогу.

Реклама

TamerlanAlena / Фото: прес-служба

Ця пісня ллється з наших сердець, із душі. Вона про любов – але вже не до коханого, а до рідної України. "Вставай, моя Україна, у мене одна єдина" – без зайвих слів... Зараз нам усім дуже складно і боляче, але важливо тримати лад і незламну віру у перемогу. Ми пишаємось тим, що ми українці – найсильніша нація у всьому світі. Ми витримаємо і незабаром відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи,

- коментує дует.

У куплеті Тамерлана звучить фраза "російський військовий корабель, йди нах*й", яка стала справжнім символом боротьби українців із російськими окупантами. Над аранжуванням пісні працював відомий саунд-продюсер та аранжувальник Andi Vax.

Реклама

Піднімайте дух, дивіться відео "Моя Україна"!

Зазначимо, як і більшості сімей України, Тамерлану та Олені із сином довелося роз'їхатися заради безпеки. Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом із ЗСУ захищає рідну землю зі зброєю в руках. Співак знаходиться у найгарячіших точках Київської області – разом з армією відбиває атаки окупантів та здійснює евакуацію населення.

Реклама

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація – урятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.