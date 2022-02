"Ви знову забираєте життя": Джамала звернулася до росіян

Поки що в Мережі обговорюють заява Андрія Макаревича , який закликав російську владу припинити війну в Україні, з'явилося звернення від співачки Джамали

Артистка в інстаграм записала відео, в якому попросила своїх російськомовних шанувальників говорити правду: Росія напала на простих людей в Україні, та просила впливати на ситуацію.

Також Джа звернулася до росіян російською:

Артистка подякувала шанувальникам у всьому світі за підтримку:

My fans є all over the world! Thank you for your support! And your personal phones, offers of your houses and shelters. It's invaluable! believe that together we є stronger than we think. It is important to say it like it is: Russia attacked us! Peaceful people in Ukraine??#nowarinukraine #pleasestoprussia