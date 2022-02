"Вы опять забираете жизни": Джамала обратилась к россиянам

Пока в Сети обсуждают заявление Андрея Макаревича, призвавшего российскую власть прекратить войну в Украине, появилось обращение от певицы Джамалы.

Артистка в инстаграм записала видео, в котором попросила своих русскоговорящих поклонников говорить правду: Россия напала на простых людей в Украине, и просила влиять на ситуацию.

Также Джа обратилась к россиянам на русском:

Артистка поблагодарила поклонников по всему миру за поддержку:

My fans are all over the world! Thank you for your support! And your personal phones, offers of your houses and shelters. It's invaluable! believe that together we are stronger than we think. It is important to say it like it is: Russia attacked us! Peaceful people in Ukraine??#nowarinukraine #pleasestoprussia