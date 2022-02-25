"Вы опять забираете жизни": Джамала обратилась к россиянам

Певица записала эмоциональное обращение / Фото: Instagram: jamalajaaa

Пока в Сети обсуждают заявление Андрея Макаревича, призвавшего российскую власть прекратить войну в Украине, появилось обращение от певицы Джамалы.

Артистка в инстаграм записала видео, в котором попросила своих русскоговорящих поклонников говорить правду: Россия напала на простых людей в Украине, и просила влиять на ситуацию.

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Коли до тебе приходять чужі в дім. Вбивають всіх і кажуть: "Ми не винні". Де ваші почуття? Де людяність, де? Ніхто не бачить своєї провини. Ви всі проковтнули їх душі. Коли я писалі ці вірші у 2014 році, це стало початком пісні "1944". Я думати не могла, що події Другої світової війни просто стануть знову реальністю, а не минулим. Російська влада діє по аналогічному сценарію. Спочатку — потужна пропоганда / терористи / спецоперація тощо. А потім "звільнення", "спасіння" тощо :(

Также Джа обратилась к россиянам на русском:

Певица записала видеообращение / Фото: Instagram: jamalajaaa

Вы опять забираете жизни, снова приходите в чужие дома. К слову прекрасная пятница релизов :(Сегодня я планировала выпустить ремикс на песню "ПОТАЙКИ". Вы опять забираете мою молодость ровно как свободу творчества = возможность направлять свой талант туда, где это действительно нужно. Вчера ночью я под звуки бомб и страшных сводок, как и моя прабабушка в "1944", в прямом смысле с детьми на руках за 15 минут собиралась. И поняла, что ничего-то я и не собрала. Невозможно "собрать" свой дом. Я верю в мою русскоязычную аудиторию, людей, которые приезжали ко мне на концерты со всех уголков России. Я знаю, вам непросто, это большой риск. Но вы можете влиять, вы себя недооцениваете! Мои слушатели по всему миру! Благодарю вас за поддержку! И ваши личные телефоны, предложения ваших домов. Я благодарю вас за эту поддержку. Это неоценимо! Я верю, что вместе мы сильнее, чем думаем. Важно говорить, как есть: Россия напала на нас простых людей в Украине.

Артистка поблагодарила поклонников по всему миру за поддержку:

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My fans are all over the world! Thank you for your support! And your personal phones, offers of your houses and shelters. It's invaluable! believe that together we are stronger than we think. It is important to say it like it is: Russia attacked us! Peaceful people in Ukraine??#nowarinukraine #pleasestoprussia

Продолжаем делиться с вами поддержкой от многих украинских и западных звезд.

Также напомним, Потап призывал прекратить войну Потап. Телеведущий Владимир Остапчук разругался с Киркоровым из-за молчания о войне в Украине.

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Голливудские звезды Анджелины Джоли и Шеннен Доэрти также призвали не молчать о нападении России.