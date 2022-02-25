"Ви сієте смерть та руйнування": режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна

Девід Лінч закликав Путіна закінчити війну / Фото: скріншот

Доки наші читачі обговорювали той факт, що Кім Кардашян заступилася за Україну, стало відомо, що ще одна світова знаменитість продемонструвала підтримку Україні у зв'язку із нападом Росії.

Культовий режисер, сценарист та композитор Девід Лінч на своєму YouTube-каналі від початку пандемії публікує кожен день свої прогнози погоди у Лос-Анджелесі. Але 25 лютого його новий випуск став особливим. У ньому Лінч звернувся до Володимира Путіна та закликав його припинити війну в Україні.

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Девід Лінч

Публікуємо далі промову Девіда Лінча.

"Якщо я й можу сказати щось містеру президенту Путіну... Як звичайні люди, ми відповідаємо за те, як ставимося до ближніх. І є закон природи: жорсткий і швидкий закон. Немає жодних лазівок, від нього нікуди не втечеш. Цей закон : що посієш те й пожнеш. Прямо зараз, містере Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні у цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас. І в цьому кіно, у цьому шоу, в якому ми всі знімаємося, не нескінченна кількість часу. У вас є багато часу – одне життя за іншим і так далі – щоб зібрати плоди того, що ви сієте.

Моя вам порада: рятуйтесь. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться із сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми одна велика світова сім'я, де більше немає місця цьому абсурду. Прийміть це. Зупиніть атаку. Давайте разом зробимо так, щоб усі країни жили у світі, ладнали одна з одною і спільно вирішували проблеми. Прокиньтеся! Відмінного всім дня!"

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Більше дивіться далі у відео.

Тим часом та інші світові зірки висловилися проти війни в Україні: