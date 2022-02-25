Я бачив Потьомкінські сходи, а тепер ними йде Путін: голлівудський актор Даніель Брюль закликав зупинити війну в Україні

Гість Одеського міжнародного кінофестивалю підтримав українців

Даніель Брюль підтримав Україну / Фото: oiff.com.ua

Відомий актор, продюсер і режисер Даніель Брюль ("Безславні виродки", "Kingsman: Секретна служба") опублікував у своєму Instagram-профілі пост, у якому висловився про війну, яку розпочала Росія 24 лютого.

Зірка кіновсесвіту Марвел написав таке:

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Минулого року мене тепло зустріли одесити, і коли я побачив Потьомкінські сходи, я згадав жахливу сцену з фільму Ейзенштейна. Сьогодні Путін пройшовся сходами і стріляв у безневинних людей, необґрунтовано нападаючи на європейську країну.

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Брюль наголосив, що світ не купиться на псевдоісторію агресора, але покладе на нього відповідальність за цей злочин.

Мої думки з українським народом, – додав актор і також написав про "Потерпілих від авторитарного режиму" російських людей.

Даніель Брюль та Мальте Грунерт в Одесі в рамках кінофестивалю 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

На кінофестивалі в Одесі Даніель Брюль представляв свій фільм "Nebenan" ("Поганий сусід"). Німецько-іспанський актор знявся в таких відомих картинах, як: "Гудбай, Ленін", "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно, "Перший месник: Протистояння", "Дружина доглядача зоопарку", "Гонка", серіалах "Алієніст" та "Скол і зимовий солдат" студії Marvel.

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Нещодавно на екрани вийшов фільм "Kingsman: Секретна служба", також за участю Даніеля Брюля.

Західні зірки хвилюються та переживають за українців та активно підтримують нас у Мережі. Раніше про те, що відбувається висловився актор та музикант Джаред Лето, який неодноразово приїжджав до України.