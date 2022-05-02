Wellboy записав кавер на пісню Скрябіна: Кузьма був і залишається для мене прикладом

Wellboy представив кавер на пісню Кузьми / Фото: instagram.com/a.wellboy

Підняти настрій своїм слухачам Wellboy вирішив своєю інтерпретацією хіта Скрябіна "Просто ми". Нова композиція стала ще одним саундтреком до біографічного фільму про лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка "Я, "Перемога" та Берлін". Уривком з пісні Wellboy поділився у своєму Instagram-акаунті.

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Прямолінійний, чесний, мудрий, кумедний, Кузьма був і залишається для мене прикладом великого українського артиста, творчість якого безповоротно вплинула на сприйняття української музики. Увімкніть Скрябіна, послухайте Кузьму і стане легше, стане яскравіше, – поділився Wellboy.

Співак став одним з 16 артистів, які переспівали легендарні пісні Скрябіна для повнометражної стрічки, яка мала вийти на екрани в березні. Знайомі слова набули іншого сенсу та нового звучання, але, як зізнався Wellboy: "Краще, ніж у Кузьми, у мене ніколи не вийде".

Українські музиканти до війни представили свої версії хітів: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати", Alina Pash – "Жду ночі", DZIDZIO – "Те моє море", гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева", ADAM – "Говорили та курили".