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Хіт Скрябіна – Мовчати зазвучав по-новому – слухаємо кавер від гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 10:10
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Композиція стала саундтреком до автобіографічного фільму "Я, "Побєда" і Берлін", знятого за книгою Кузьми
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив кавер пісні "Мовчати", який став одним із саундтреків до фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив кавер пісні "Мовчати", який став одним із саундтреків до фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Група "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", яка нещодавно відсвяткувала 22-річчя, сьогодні порадувала свою аудиторію та шанувальників гурту "Скрябін" кавером на пісню "Мовчати". Її Андрій Кузьменко багато років тому записав разом із Іриною Білик.

Ця версія пісні стала одним із саундтреків до фільму про загиблого музиканта, який знімали за його повістю "Я, "Побєда" і Берлін".

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Вихід фільму в кінотеатрах анонсовано 24 березня 2022 року. За сюжетом "Я, "Побєда" і Берлін" музикант-початківець Кузьма за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді".

Роль Кузьми Скрябіна у фільмі виконав український актор Іван Бліндар. У картинці також зіграли Марія Стопнік та Володимир Гева. Режисеркою виступила Ольга Ряшина.

Дивіться фільм "Я, "Побєда" і Берлін":

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